Palinuro: un Ponte del 25 aprile all’insegna della musica e del divertimento

Il Ponte del 25 aprile si avvicina e Palinuro si prepara ad accoglierlo con un’esplosione di eventi che renderanno indimenticabile questo lungo weekend.

Palinuro Winter Dance Festival: una notte di musica dance

Il 26 aprile, a partire dalle ore 21:00, Piazza Virgilio si trasformerà in una vera e propria discoteca all’aperto con il “Palinuro Winter Dance Festival”. Un evento imperdibile per gli amanti della musica dance degli anni ’90 e 2000, con la partecipazione di artisti live come Regina, Dj Jump, Paps, Nathalie Arts e tutto il team di Radio Studio Più. Una serata di musica, divertimento e balli sfrenati per celebrare la primavera e l’arrivo del bel tempo.

Venditti Tribute Band: un omaggio al grande cantautore

Il 27 aprile, sempre in Piazza Virgilio, sarà la volta della Venditti Tribute Band, che proporrà un concerto dedicato ai grandi successi di Antonello Venditti. Un’occasione imperdibile per rivivere le emozioni delle canzoni più celebri del cantautore romano e per omaggiare uno dei più grandi artisti della musica italiana.

Un weekend da non perdere

Palinuro aspetta residenti e vanzieri per un weekend all’insegna della musica, del divertimento e dei ricordi. Un’occasione per vivere la bellezza di questa località balneare immersa nella natura incontaminata del Cilento.