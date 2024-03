Incendio nel salernitano: tre auto distrutte, danneggiata la facciata di una pizzeria

Intorno alle 3:00 di questa notte, un incendio è divampato in via Potenza a Pontecagnano. Le fiamme hanno avvolto tre autovetture parcheggiate nei pressi di una nota pizzeria del posto.

I Vigili del Fuoco di Salerno sono stati immediatamente allertati e si sono prontamente recati sul luogo del rogo. L’intervento tempestivo dei caschi rossi ha evitato che le fiamme si propagassero all’adiacente stabile, una pizzeria, danneggiando solo una parte della facciata a causa del calore intenso. L’intonaco della facciata ha ceduto e i detriti sono caduti a terra.

Le operazioni di soccorso

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa due ore per domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La zona è stata transennata con nastro segnaletico per evitare pericoli ai passanti. Le carcasse delle auto sono state completamente distrutte.

Le cause

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I Vigili del Fuoco stanno svolgendo i dovuti accertamenti per determinare l’origine del rogo.