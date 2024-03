Santa Maria, c’è bisogno di riscatto: domenica si va a Gravina

La Polisportiva Santa Maria Cilento non ha nessuna intenzione di mollare. La compagine giallorossa, ultima in classifica nel campionato di Serie D, vuole ancora aggrapparsi alla speranza di raggiungere quantomeno i playout. Domenica, alle ore 15, la squadra di mister Esposito farà visita al Gravina per un match da dentro o fuori.

Qui Santa Maria

Tra statistiche negative e risultati che non arrivano, il Santa Maria prova a fare gruppo e a concentrarsi in vista della delicata sfida di domenica. Mister Esposito ha ribadito di crederci e la compagine giallorossa proverà a lottare fino alla fine per il raggiungimento della salvezza.

All’andata il Santa Maria portò a casa una vittoria. Un risultato che, attualmente, sarebbe fondamentale per i cilentani. L’obbiettivo numero uno sarà sbloccare il reparto offensivo, a secco da 8 giornate e ritrovare il gusto della vittoria.

Il Gravina

Dalla parte opposta c’è il Gravina che viene da due risultati ultimi consecutivi. La squadra pugliese soprattutto tra le mura amiche si esalta.

Sono ben 20 i punti conquistati in casa, rispetto ai 5 in trasferta. Per il Santa Maria sarà difficile, ma non impossibile.