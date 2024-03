Asta pubblica per la vendita di terreni a Ascea Marina: opportunità sul lungomare Levante

Il comune di Ascea con un avviso di asta pubblica ha invitato i potenziali acquirenti a partecipare alla vendita di terreni situati lungo il lungomare Levante ad Ascea Marina.

I dettagli dell’asta pubblica

L’asta pubblica si terrà il giorno 8 aprile 2024, presso la residenza comunale di Ascea, nella sala consiliare, a partire dalle ore 11:00. I terreni oggetto della vendita sono di proprietà comunale e si trovano in prossimità dell’area in cui sono stati completati i lavori di riqualificazione.

I terreni sono identificati nel catasto terreni al foglio 53, con le seguenti particelle: 119, 218, 219, 785 (ex 220), 781 (ex 233), 782 (ex 233), 783 (ex 233), 235, 238, 802-803 (ex 459-787), 474, 475, 616, 621, 623, 789 (ex 624), 790 (ex 624), 791 (ex 624), 644, 239, 240, 465, 792 (ex 466), 793 (ex 466), 794 (ex 466), 476, 804-805-806 (ex 595-800), 801 (ex 595), 596, 795 (ex 656), 796 (ex 656), 780 (ex 715), 798 (ex 708). In totale, la superficie complessiva dei terreni è di 1994 metri quadrati.

Prezzo a base d’asta e modalità di partecipazione

Il prezzo a base d’asta per i terreni è stato fissato a €85 al metro quadrato, come stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2023. La vendita avverrà mediante offerte segrete, che dovranno essere superiori o almeno pari al prezzo palese di base d’asta, come previsto dall’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.

Per partecipare all’asta, è richiesta una cauzione che varia in base alla superficie di ciascuna particella di terreno. Le cauzioni vanno da €8,50 a €2.006, a seconda della particella di interesse.

Opportunità di investimento nel lungomare Levante

L’asta pubblica per la vendita di terreni lungo il lungomare Levante ad Ascea Marina rappresenta un’opportunità di investimento.

I terreni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni, pertinenze, servitù attive e passive esistenti o da costituire. Ai concessionari uscenti dei terreni oggetto del presente bando, in regola col pagamento dei canoni/indennità di occupazione (in relazione al periodo dal trasferimento del bene da parte dell’Agenzia del Demanio all’Ente fino ad oggi) entro la data di presentazione dell’istanza di partecipazione al presente bando (pena esclusione dalla gara), é riconosciuto il diritto di prelazione. Ogni concorrente potrà partecipare all’acquisto di una o più particelle di terreno.

E’ possibile effettuare sopralluogo presso i terreni oggetto di asta, entro e non oltre la data del 22.03.2024, previo invio di richiesta via posta elettronica all’indirizzo: settorefinanziario.comunediascea@pec.it ovvero consegna a mano.

Possono partecipare all’asta sia persone fisiche che società. Il bando è sul sito istituzionale dell’Ente.