8 marzo: Serre ricorda l’eroismo di Giuseppe Zito con un tributo speciale al coraggio

L’amministrazione comunale di Serre, guidata dal sindaco Antonio Opramolla, ha voluto celebrare la Giornata Internazionale della Donna dedicando un tributo speciale al coraggio di un eroe serrese: Giuseppe Zito. Presso il vicoletto intitolato a Zito, sono stati lasciati dei fiori per omaggiare un concittadino che, con le sue gesta, ha reso orgogliosi tutti i i serresi. Giuseppe Zito, nato a Serre il primo settembre 1883, durante l’incendio alla fabbrica Triangle di New York, evento tragico a cui viene attribuita l’origine delle celebrazioni dell’8 marzo, si distinse per il suo coraggio e altruismo nel salvare la vita di molte operaie intrappolate nelle fiamme. Giuseppe, partito dall’Italia per cercare fortuna in America, era l’addetto all’ascensore presso la Triangle Shirtwaist Company, la più grande fabbrica di camicette del tempo che occupava gli ultimi tre piani del grattacielo Asch Building e nella quale lavoravano centinaia di donne.

Serre rendo omaggio all’eroe Zito

Il 25 marzo 1911, Giuseppe lavorava all’ascensore insieme ad un altro italiano, Gaspare Mortillaro e, mentre, le donne erano impiegate alle macchine da cucire, all’ottavo piano, scoppiò un devastante incendio. Giuseppe e Gaspare in quel momento si trovavano al piano terra, accanto agli ascensori, ma sentendo un forte rumore di vetri rotti che precipitavano sul tetto degli ascensori e delle grida di terrore non esitarono un attimo a raggiungere i piani superiori, dove c’era la fabbrica. Giunti all’ottavo piano si trovarono di fronte a fiamme, fumo e ragazze terrorizzate che per farsi spazio ed entrare negli ascensori si facevano largo con le loro grosse cesoie.

Zito venne ripetutamente ferito da quelle forbici, ma fece molti viaggi per portare in salvo più persone possibile, ma dovette fermarsi quando alcune ragazze, prese dalla morsa delle fiamme, iniziarono a gettarsi nel vano vuoto dell’ascensore schiantandosi sul tetto dell’ascensore stesso. I morti di quella tragedia furono 146, 123 donne e 23 uomini.

Medaglie e riconoscimenti per non dimenticare

Giuseppe Zito fu insignito di medaglie al valore per aver salvato la vita di tante operaie, morto il 22 ottobre del 1932, maggio in America è ricordato come l’eroe italiano che salvò tante vite durante l’incendio della Triangle. A Serre, nel 2017, gli è stata intitolata la strada dove oggi sono stati portati i fiori.