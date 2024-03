Eboli: Informazione e sensibilizzazione: continua l’azione congiunta tra assessorato all’Ambiente e Sarim

E’ di questa mattina, l’ultima in ordine di tempo, l’azione di sensibilizzazione e informazione che l’assessorato all’Ambiente del Comune di Eboli in collaborazione con Sarim la società che in città si occupa della gestione integrata dei rifiuti, hanno messo in atto nel centro storico di Eboli.

Le novità

Nuovi cartelli e nuova segnaletica per presentare e spiegare ancora le modalità di raccolta.

Proseguono, dunque, le azioni congiunte di informazione e sensibilizzazione e prosegue la campagna di sensibilizzazione rivolta ai residenti del borgo antico.

Questa mattina, infatti, nel Centro Storico tra San Biagio e Via Roma, tra i vicoli e le piazze, sono stati installati alcuni pannelli esplicativi. Le informazioni sono anche in inglese per favorire la comprensione dei cittadini non di lingua italiana.

«Riteniamo il centro antico quale salotto comunale da valorizzare e preservare. – ha spiegato l’Assessore Nadia La Brocca – per questo intensificheremo, come già stiamo facendo, tutte le azioni, non solo di repressione ma anche di prevenzione dei fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti. Auspico che queste azioni possano ridurre il fenomeno dell’abbandono e attenuare la pratica di non corretto conferimento».