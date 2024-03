Tutto pronto per l’”Alburni Marathon”, cento chilometri in bici da percorrere in una gara non agonistica

Dall’associazione “Alburni Outdoor”, nata da un gruppo di appassionati ed esperti di sport all’aperto, di escursioni e di natura, è arrivata la conferma della data dell’ “Alburni Marathon”, una gara non competitiva che permetterà agli esperti e agli appassionati di ciclismo di attraversare e visitare, in sella alla loro bici, ben cento chilometri di strade montane.

L’iniziativa si terrà il 12 maggio. “Per chi è stanco delle gare frenetiche, per chi cerca l’adrenalina e la destinazione, per chi vuol vivere un’esperienza che invita ad assaporare ogni momento e a immergersi nell’autenticità dei piccoli borghi con i loro castelli e i loro antichi monumenti, l’Alburni Marathon è la gara ideale” hanno fatto sapere gli organizzatori.

I partecipanti attraverseranno le strade degli Alburni ammirando panoramici unici, borghi suggestivi e potranno immergersi nel silenzio dei boschi e nell’incontaminata bellezza delle montagne.

Durante l’attraversata degli Alburni i ciclisti potranno assaporare le tipicità culinarie dei paesi visitati o anche scegliere di soggiornarvi.

“Il nostro impegno per l’ambiente si traduce in pratiche eco-friendly e nel sostegno delle imprese locali. Il cosiddetto “Turismo Slow” tra le montagne degli Alburni permette di vivere in modo responsabile e sano” hanno fatto sapere ancora gli organizzatori.

Le iscrizioni e il percorso

Per iscriversi all’Alburni Marathon si potrà compilare il modulo online (clicca qui).

L’Alburni Marathon attraverserà i comuni di Postiglione, Ottati, Serre, Sant’Angelo a Fasanella, Petina, Sicignano degli Alburni, Castelcivita e Controne.

Il team dell’associazione, che ha anche ideato un portale omonimo pieno di informazioni sui territori alburnini e con tutte le novità riguardo alle iniziative promosse, è composto da Michele Senatore, Antonello Naddeo, Sabatino Bonfrisco, Alessandro Plaitano e Antonio Di Iorio.