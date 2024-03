Incendio a Salerno, paura in un appartamento: all’interno anche un neonato

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Raffaele Guariglia, a Salerno. Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’intera abitazione, provocando una densa coltre di fumo che ha invaso l’edificio.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Una persona è stata soccorsa dai sanitari del 118 per aver inalato i fumi, ma non ha riportato gravi conseguenze. Presenti all’interno complessivamente quattro persone e un neonato. Per precauzione, l’intero stabile è stato evacuato temporaneamente.

Le cause del rogo

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. I Vigili del Fuoco stanno eseguendo i rilievi del caso per capire cosa abbia scatenato il rogo.