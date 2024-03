Sant’Arsenio, emergenza furti: il sindaco Pica scrive al presidente della C.M. Vallo di Diano

In merito all’emergenza furti e sicurezza pubblica che continua a preoccupare cittadini ed istituzioni del Vallo di Diano, il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, con un documento, ha richiesto al Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone, nuove azioni da mettere in atto con urgenza e che vadano oltre il potenziamento dei sistemi di video sorveglianza sul territorio.

“Sarebbe il caso, scrive il sindaco Pica, di ridiscutere l’argomento, nuovamente affrontato nell’ultimo consiglio comunale di Sant’Arsenio, tenutosi lo scorso 22 Febbraio 2024, dopo il documento appello a firma del vice sindaco di Sant’Arsenio, Andrea Vricella ed indirizzato a tutti gli amministratori del Vallo di Diano, con alcune in iniziative più dirette ed incisive”.

Il primo cittadino, quindi, nel documento inviato al Presidente dell’ente montano valdianese chiede che venga richiesta nuovamente l’istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato, che venga rafforzata la dotazione organica di Stazioni e Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, un incontro con i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni di Salerno.

Pica chiede, inoltre, che venga sollecitata nuovamente una seduta del Comitato per l’Ordine e la sicurezza con l’intervento del Prefetto e del Questore di Salerno, come già avvenuto in altre parti del territorio. “E’ necessario, anche, aggiunge il sindaco, convocare una seduta congiunta monotematica dei consiglieri comunali del Vallo di Diano, ed infine, ma non per ultimo incontrare nuovamente il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Potenza, il dott. Francesco Curcio”.

L’auspicio

Il documento del sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, si conclude con l’auspicio che presto si mettano in atto tutte le iniziative utili per scongiurare un fenomeno che desta preoccupazione tra i cittadini ed i rappresentanti delle istituzioni dell’intero comprensorio valdianese e che merita la giusta ed esaustiva attenzione da parte delle autorità preposte.