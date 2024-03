Il comune di Rofrano è tra quelli che ha firmato l’accordo con la Prefettura per implementare la sicurezza sul territorio. Un’esigenza nata dai ripetuti furti che si sono segnalati in varie zone del Cilento. Il sindaco Nicola Cammarano spiega ai microfoni di InfoCilento quali sono le soluzioni introdotte sul territorio per reprimere questo genere di reati.