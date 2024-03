Torna ad Agropoli il Borgo d’Oro degli Innamorati: dal 8 al 10 marzo

Si rinnova ad Agropoli l’appuntamento con il Borgo d’Oro degli Innamorati, giunto quest’anno alla terza edizione. La manifestazione, che si terrà dall’8 al 10 marzo, è posticipata di un mese rispetto al solito, vista la concomitanza della festa di San Valentino con le sfilate della 51esima edizione del Carnevale.

Un weekend all’insegna dell’amore

L’affascinante centro storico di Agropoli farà da cornice a una serie di eventi dedicati alle coppie di tutte le età. Il programma prevede:

Venerdì 8 marzo, ore 17:00: inaugurazione con flash mob a tema sugli scaloni Ennio Balbo, a pochi passi dalla porta di accesso al centro storico.

inaugurazione con flash mob a tema sugli scaloni Ennio Balbo, a pochi passi dalla porta di accesso al centro storico. Sabato 9 marzo, ore 19:00: momento musicale sul belvedere di Costantinopoli a cura di Valentina Montone.

momento musicale sul belvedere di Costantinopoli a cura di Valentina Montone. Domenica 10 marzo, ore 19:00: concerto dei “Tempi pinocchi” live trio, con Peppe Foresta alla chitarra e voce, Alessandro Di Matteo al basso e Francesco Pandolfi alla batteria.

concerto dei “Tempi pinocchi” live trio, con Peppe Foresta alla chitarra e voce, Alessandro Di Matteo al basso e Francesco Pandolfi alla batteria.

Piazza Madonna di Costantinopoli e il tunnel dell’amore (lato destro rispetto all’ingresso del centro storico) saranno allestiti a tema con cuori, luci e installazioni romantiche.

Un’occasione per vivere l’amore in un borgo magico

Il Borgo d’Oro degli Innamorati è un’occasione per trascorrere un weekend romantico in uno dei borghi più belli del Cilento. Un’occasione per passeggiare mano nella mano tra vicoli suggestivi, ammirare panorami mozzafiato e vivere momenti indimenticabili.