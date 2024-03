Successo per il Carnevale del Golfo!

La Pro Loco di Sapri ha organizzato un Carnevale a tema piratesco che ha coinvolto l’intero Golfo di Policastro. Sei carri allegorici e sei gruppi mascherati provenienti da Sapri, Torraca, Vibonati, Ispani, Policastro, Santa Marina e Scario hanno sfilato tra le strade della cittadina, attirando centinaia di persone travestite e festanti.

Tante maschere in città

Oltre 700 maschere hanno animato la città con canti, balli e musica, creando un’atmosfera di grande allegria. La festa si è protratta fino a sera, quando sono stati premiati i vincitori delle due categorie in gara: miglior carro e miglior gruppo allegorico.

La classifica

Il carro “I Lego” di Policastro Bussentino ha trionfato nella prima categoria grazie all’eccellente riproduzione dei famosi mattoncini giocattolo. Il premio per il miglior gruppo è stato assegnato alla Scuola Dante Alighieri di Sapri per la rappresentazione delle fiabe Walt Disney e del film d’animazione “Coco”. Sonia Palladino, una delle protagoniste della riproduzione di “Coco”, ha ricevuto il premio per il miglior costume.

Altri premi assegnati:

Premio miglior tema: “Souvenir del Mondo” di Vibonati

Premio simpatia: “Il circo” di Ispani

Premio originalità: “Shaun the Sheep” di Sapri e “Anni 90′ – The Mask” di Scario

Premio fantasia: “Il luna Park”

Un grande successo per la festa di Carnevale organizzata dalla Pro Loco di Sapri guidata dalla presidente Luana Ficarra.