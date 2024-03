Eboli: Il giornale statunitense Womans Wear Daily accende i riflettori sul maestro orafo Rosmundo Giarletta

Il giornale statunitense Womans Wear Daily accende i riflettori sul maestro orafo Rosmundo Giarletta e riconosce la sua tecnica del traforo quale novità assoluta nel panorama orafo mondiale

La sua elegante bottega su Corso Garibaldi a Eboli è uno scrigno di preziosi gioielli e racconti, della sua adolescenza, della sua famiglia, delle sue radici.

Il maestro orafo

E lui, il maestro orafo Rosmundo Giarletta, nonostante la fama mondiale e gli attestati e i riconoscimenti che arrivano quotidianamente dal mondo intero, conserva e custodisce una eleganza disarmante e una compostezza sopra le righe.

Il giornale statunitense Womans Wear Daily accende i riflettori sul maestro orafo Rosmundo Giarletta e riconosce la sua tecnica del traforo quale novità assoluta nel panorama orafo mondiale e Rosmundo non lesina emozioni.

Le dichiarazioni

«La mia Bottega Orafa è stata citata dal prestigioso giornale statunitense Womans Wear Daily, che ha riconosciuto la mia tecnica del traforo, il Nido d’Ape Figurativo, come una novità nel panorama orafo mondiale. Sono orgoglioso di aver inventato questa tecnica unica, che mi ha permesso di creare opere d’arte in oro e pietre preziose. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me e nel mio talento».

Rosmundo va per botteghe d’arte e si incanta difronte alla meraviglia dei disegni a matita, ama la natura e l’aria aperta e si concede momenti di riflessione e di benessere fisico.

Rosmundo è un sognatore ed ha cercato di portare ai suoi clienti il ​​suo stile e la visione della Dolce Vita italiana della Costiera Amalfitana e di Capri. Ha lavorato preziosi gioielli dedicando il traforo alla Piana del Sele e alle sue meraviglie, ama creare linee ed esprimere concetti di bellezza.

È tra gli artigiani orafi più conosciuti al mondo, ama la sua bottega tra i vicoli del borgo antico di Eboli e non predilige la vita mondana.

Di Rosmundo aveva già scritto, tra gli altri, la Jewels of Italy, la rivista di settore che si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In occasione dell’anniversario per i 700 anni di vita della famiglia Grimaldi di Monaco il maestro orafo Rosmundo crea il “Te Deum”, definito da Ranieri III «un alto capolavoro di gioielleria orafa».