Cinque malviventi tentano di entrare in una tabaccheria a Teggiano: colpo fallito

I ladri tornano a colpire nel Vallo di Diano, questa volta prendendo di mira una tabaccheria e ricevitoria in via Prato a Teggiano. Cinque individui con il volto coperto e attrezzi da scasso in mano, sono arrivati davanti all’attività commerciale a bordo di un’Audi A4 nella notte tra venerdì e sabato.

I fatti

Hanno cercato di entrare nel locale forzando l’ingresso e danneggiando la saracinesca, ma fortunatamente non sono riusciti ad accedere all’interno dell’attività commerciale. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per identificare i malviventi grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’attività.