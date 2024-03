Castellabate, fervono i preparati per accogliere la reliquia del Beato Rosario Angelo Livatino. Dal 5 al 7 marzo saranno tanti gli eventi in programma e organizzati dalle comunità parrocchiali di Castellabate in occasione dell’Anno Giubilare Costabiliano.

Si tratta di un momento molto sentito, non solo dalla comunità religiosa.