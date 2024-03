Airone salvato da un cittadino a San Pietro al Tanagro: da oggi trasferito al Cras

Un airone in difficoltà è stato recuperato da un cittadino di San Pietro al Tanagro, che lo ha portato nel proprio giardino e ha avvertito immediatamente i Carabinieri.

L’intervento veterinario e le prime cure

Il dottore Adriano Pacini, veterinario dell’Asl Salerno, su richiesta delle forze dell’ordine, è intervenuto sul posto per prendersi cura dell’animale.

Dopo le prime cure, il dottor Pacini ha deciso di trasferire l’airone al Cras di Napoli, un centro di recupero per la fauna selvatica, dove verrà completamente curato prima di essere rilasciato nuovamente in libertà, dopo tutti gli esami diagnostici per scongiurare eventuali malattie.