Il Rotonda inguaia il Santa Maria: giallorossi sconfitti

La Polisportiva Santa Maria subisce una brutta sconfitta casalinga contro il Rotonda. I biancoverdi passano al “Carrano” per 0-2 con un gol per tempo firmato da Cardore e Cajazzo. I cilentani partono bene sfiorando più volte il vantaggio e creando diversi problemi alla retroguardia ospite. La manovra è fluida e si arriva con grande frequenza nella metà campo avversaria. Sugli scudi anche Cocino che calcia alto.

L’occasione

Il Rotonda si affaccia con Bran che si avventa su una palla sporca in area senza, però, trovaLa Polisportiva Santa Maria subisce una brutta sconfitta casalinga contro il Rotondare lo specchio della porta da buona posizione. La grande occasione capita sulla testa di Coulibaly che è impreciso nella battuta area. Anche Nunziante si mette in mostra con una bella azione personale. Il suo tiro non trova il giro giusto e viene bloccato facilmente. Nei minuti finali del primo tempo, il Rotonda si fa vedere prima con un piattone alto da posizione ravvicinata e poi con il gol del vantaggio. Al 42′ Cardone sblocca la gara: punizione che inganna un po’ tutti e termina in rete.

Il secondo tempo

Nella ripresa i lupi ospiti provano a chiuderla. Fernandez ci prova in due circostanze, ma i giallorossi evitano il peggio. Ancora Coulibaly ha l’occasione buona di testa. Il centrocampista di mister Esposito, ancora una volta, pecca un po’ sotto porta. Il Santa Maria alza il ritmo e tenta di raggiungere il pari.

Gassama, da buona posizione, non trova la porta. Coulibaly, servito ottimamente da Nunziante, non impensierisce il portiere avversario con la sua deviazione. Al 24′ arriva la rete che mette la parola fine sul match: Cajazzo trafigge Spina con uno splendido tiro da fuori area. L’ultimo sussulto giallorosso è di Tedesco. L’attaccante, però, spedisce la sfera ampiamente sul fondo.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Spina; Cocino (30’ st Borgia), Campanella, Bonfini; Maiese (37’ st D’Auria), Coulibaly, Ventura (18’ st Della Corte), Nunziante; Di Fiore (1’ st Tedesco), Gassama, Catalano (24’ st Chironi). A disp.: Cannizzaro, Ferrante, Brugaletta, Mudasiru. All.: Esposito.

Rotonda (4-3-3): Drame; Dridi, Marchetti, Alari (23’ pt Callegari), Fusco; Bran (49’ st Olguin), Cardore, Fusco; Cajazzo (37’ st Bamba), Fernandez (31’ st Ankovic), Barile (40’ st Attye). A disp.: Njie, Marino Ga., Sollini, Marino Gi. All.: Pagana

Arbitro: Marco Ferrara di Roma 2 (Spoletini-Di Curzio)

Marcatori: 42’ pt Cardore (R), 24’ st Caiazzo (R)

Note: ammoniti Bran (R), Coulibaly (SM), Cardore (R), Drame (R).

Angoli: 2-5.

Recupero: 1’ pt e 5’ st.