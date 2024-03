Focus Promozione: l’Atletico San Gregorio si riprende la testa della classifica

L’Atletico San Gregorio si riprende la testa della classifica in solitaria con la vittoria per 3 a 0 sul Sant’Egidio, dopo lo stop dell’Ebolitana nel derby con la Battipagliese. Le Zebrette dal canto loro vanno a blindare il posto in zona playoff con un più punti sull’Agerola.

Scontri diretti nefasti per l’Ebolitana

L’Ebolitana fin qui ha fatto molto male negli scontri diretti, gli ultimi contro Atletico San Gregorio, Junior Stabia e Battipagliese. Nel resto degli incontri la compagine della Piana del Sele ha mantenuto un ritmo ottimo, incalzando la capolista. Tuttavia, in un campionato così tirato tali passaggi a vuoto stanno risultando determinati. Si tratta di una statistica che non trova spiegazioni, soprattutto tenendo conto dell’esperienza e delle qualità tecniche di vari elementi delle rosa.

Di certo i Biancoazzurri dovranno lavorare su questo aspetto se vogliono contendere il titolo all’Atletico San Gregorio fino all’ultima giornata, quando il menù del girone D di promozione prevede lo scontro diretto tra le maggiori forze.

Mancino regala il derby alla Battipagliese

La Battipagliese espugna il “Dirceu” di Eboli per una rete a zero grazie al sigillo di capitan Mancino al 28’ del secondo tempo. Zebrette che raccolgono il sedicesimo risultato utile consecutivo e accorciano prepotentemente in zona play off.

La squadra di Calabrese, nonostante un terreno di gioco in pessime condizioni, mantiene costantemente il pallino del gioco per tutti i novanta minuti soffrendo poco e niente. Viste le condizioni del campo, però, le azioni da rete latitano.

Nella prima frazione di gioco segna l’Ebolitana con Garofalo ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. La Battipagliese risponde con Natella che da due passi, su una respinta corta di Tesoniero su una conclusione da fuori di Serna, spara incredibilmente alto.

Nella ripresa la Battipagliese sblocca il risultato al 28’: Discepolo batte a sorpresa un calcio di punizione sulla trequarti e serve Mancino in area di rigore che batte Tesoniero in uscita bassa.

Il forcing finale dell’Ebolitana porta solo a due conclusioni alte di Santucci e Naddeo mentre Natella, su sponda bianconera, si fa sbarrare la strada da un super intervento di Tesoniero che con la mano di richiamo devia la sfera in calcio d’angolo.

Al triplice fischio esplode la festa dei tifosi bianconeri radunati in piazza Amendola a Battipaglia che hanno atteso il ritorno della squadra da Eboli prima di completare insieme la festa.

Classifica

Atletico San Gregorio 58

Ebolitana 55

Virtus Stabia 52

Città di Campagna 51

Battipagliese 51

Agerola 42

Sanseverinese 42

Victoria Marra 37

Temeraria 30

Atletico Pagani 27

Sporting Pontecagnano 22

Centro Storico Salerno 22

Sant’Egidio 21

Atletico Faiano 19

Real Palomonte 7

San Valentino 4

Risultati

Junior Stabia-Temeraria 2-1

Ebolitana-Battipagliese 0-1

Palomonte-Città di Campagna 1-1

Victoria Marra-San Valentino 0-0

Sanseverinese-Pagani 2-0

Sporting-Faino 1-1

Centro Storico-Agerola 1-1

Atletico San Gregorio-Sant’Egidio 3-0