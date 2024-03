Udinese e Salernitana si spartiscono il bottino: finisce 1 a 1

La Salernitana torna da Udine con un solo punto, nonostante 25 minuti giocati con la superiorità numerica. Una “spartizione del bottino” che lascia con l’amaro in bocca gli uomini di Liverani, che costruiscono e non capitalizzano diverse occasioni. Tra le poche note positive, forse non solo del match bensì dell’intera stagione, un Tchaouna in grande spolvero, autore di una prestazione ottima e di un eurogoal.

Primo tempo

Prima frazione divertente con azioni da una parte e dall’altra. Al minuto 11’ stappa la gara la Salernitana con la prima marcatura in campionato di Tchaouna che è un capolavoro: sinistro a giro a pescare l’incrocio. Dal 20’ l’Udinese inizia a macinare occasioni in cerca del pareggio, che arriva solo in pieno recupero con una prodezza di Kamarda: rovesciata clamorosa su cross preciso di Thuvin.

La ripresa

Al minuto 64’ l’Udinese rimane in 10 a causa dell’espulsione per doppio giallo di Ebosele entrato in ritardo su Basic. Salernitana vicinissima al vantaggio poco dopo, illumina Candreva per Tchaouna che va da solo davanti a Okoye, ma coglie il palo. I Granata prendono campo ma sono poco lucidi negli ultimi metri. All’89’ una palla buona cade sulla testa del solito Tchaouna, Peres reattivo devia in corner. All’ultimo respiro l’ultima chance per la Bersagliera con Candreva che in contropiede spara in tribuna, il capitano era in sospetta posizione di offside. Non c’è tempo per imbastire altro, Udinese- Salernitana termina con il risultato di 1 a 1