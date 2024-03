Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: boom di prenotazioni per i primi voli EasyJet

È un successo più che positivo il lancio delle prime rotte dell’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”. A distanza di poche ore dall’annuncio ufficiale da parte di EasyJet, i voli per Milano Malpensa e Berlino sono in alcune date già sold-out per la stagione estiva.

Un inizio da record

Le prime cinque rotte dello scalo, operativo a partire dall’11 luglio 2024, hanno registrato un’ottima accoglienza da parte del pubblico. In particolare, i voli con destinazione Milano Malpensa e Berlino, entrambi operati con 3 frequenze settimanali, hanno fatto registrare il tutto esaurito in pochissime ore.

Le altre rotte disponibili

Per le restanti destinazioni promosse da EasyJet, ovvero Londra Gatwick, Basilea e Ginevra, rimangono ancora alcune disponibilità per la stagione estiva. I voli per queste città saranno operati con 2 frequenze settimanali.

Non solo EasyJet: Volotea investe sullo scalo salernitano

Anche la compagnia aerea spagnola Volotea ha annunciato il suo interesse per l’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”. A partire dal 12 luglio, Volotea offrirà quattro rotte: Milano Malpensa, Basilea, Ginevra e Berlino.

Un futuro promettente per l’aeroporto di Salerno

Il successo delle prime prenotazioni rappresenta un’ottima partenza per l’Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”. Lo scalo si candida a diventare un importante hub turistico per il Sud Italia, favorendo la crescita del territorio e offrendo ai viaggiatori nuove opportunità di collegamento.