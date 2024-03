Castelcivita, iniziati i lavori di demolizione della scuola “Giovanni XXIII”

A Castelcivita sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “Giovanni XXIII”, sito in via San Francesco.

Il finanziamento

La struttura, grazie ad un finanziamento stanziato con i fondi previsti dal PNRR per l’edilizia scolastica, di cui l’ente è risultato beneficiario, potrà essere ricostruita secondo standard più moderni e con maggiori criteri di sicurezza.

La somma stanziata per l’opera ammonta a 2.635.475 euro, tuttavia l’importo contrattuale stilato con la ditta che ha vinto la gara d’appalto, espletata nei mesi scorsi, ammonta a 1.864.091,66 .

La realizzazione della nuova opera

L’opera sarà realizzata e consegnata in meno di un anno e mezzo e così gli studenti del territorio, che dall’8 gennaio 2024 frequentano le lezioni in una struttura adibita ad hoc e sita in località Serre di Castelcivita, potranno riavere un edificio nuovo e sicuro, a confermarlo anche il primo cittadino, Antonio Forziati: “Riavremo un edificio più sicuro, più funzionale e più bello” ha affermato il sindaco che sta seguendo i lavori passo dopo passo.