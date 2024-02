Spostamento del mercato di Eboli, ambulanti ricorrono al Tar

A Eboli nemmeno il mercato trova pace. Lo spostamento del mercato del sabato dal rione Paterno al Palasele arriva in tribunale. È stato avviato il ricorso al Tar verso la delibera per lo spostamento del mercato, notificato ieri mattina al Comune di Eboli.

Il ricorso

Il ricorso è stato proposta da 37 operatori del mercato che hanno scelto l’avv. Marcello Fortunato per far valere le loro ragioni, il tutto con il supporto delle sigle Sindacali di ANVA Provinciale di Salerno, Assocampania, Confesercenti Eboli, Unimpresa Piana del Sele e Unione Consumatori.

A breve anche le sigle Sindacali affiancheranno gli operatori nel ricorso.

Il dibattito

La notizia sta tenendo banco in città dove si registrano prese di posizione e riunioni imminenti.

Nella giornata di ieri, inoltre, a firma del Responsabile AEQ Sviluppo Economico, Suap e Patrimonio Raffaele Monti sarebbe stata emessa la convocazione per assegnazione posteggi presso Area Mercatale in via delle Olimpiadi.

«Le SS.V. sono invitate a partecipare all’incontro per l’assegnazione dei posteggi di cui all’oggetto che si terrà il giorno 4 marzo 2024 alle ore 15,00 presso l’Ufficio Suap del Comune di Eboli».

Nei giorni scorsi dal Comune era stato anche comunicato lo slittamento della delocalizzazione per «poter ultimare alcune pratiche burocratiche, come l’esame e la verifica delle domande di posteggio ambulante pervenute agli uffici, nonché la predisposizione dei bagni pubblici».