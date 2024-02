Agropoli, emergenza furti: «Siamo alla più totale deriva delinquenziale»

“Siamo alla più totale deriva delinquenziale mai registrata nella nostra città e nell’intero Cilento. Questa è una reale emergenza sicurezza. Questo è un reale allarme sociale.” È con queste parole che il coordinatore di Forza Italia, Emilio Malandrino, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione di insicurezza che sta affliggendo Agropoli e l’intero comprensorio del Cilento.

La nota di Emilio Malandrino

In un comunicato stampa, Malandrino ha sottolineato l’importanza di un impegno da parte dell’amministrazione per garantire la prevenzione, l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. Secondo il coordinatore, è fondamentale che una compagine politica attenta si dedichi allo studio di misure deterrenti, controlli e sorveglianza per proteggere il territorio e i suoi abitanti.

Malandrino ha inoltre sollecitato il capo della Polizia Locale, in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, ad adottare azioni di controllo serrato e attività repressive sanzionatorie verso coloro che commettono reati. L’obiettivo è quello di contrastare la deriva delinquenziale e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le critiche all’amministrazione comune

“Agropoli ha bisogno di reale controllo e sicurezza sul territorio ora più che mai. Ai suoi cittadini non servono ‘mascherati’ strumenti elettronici per ottenere una ‘fasulla’ prevenzione e sicurezza sull’incolumità personale, serve altro”, afferma Malandrino in riferimento all’intenzione dell’amministrazione comunale di installare un autovelox sulla Cilentana. Secondo il coordinatore, è necessaria una classe dirigente seria e intellettualmente onesta, capace di difendere la comunità con coraggio, autorevolezza e senza inganni.

In conclusione, Malandrino richiede provvedimenti seri per affrontare il problema dell’insicurezza, sottolineando che l’attenzione dovrebbe essere focalizzata su misure concrete e non solo sull’implementazione di autovelox.

Gli ultimi casi

La preoccupazione cresce sempre di più anche nella comunità: nelle scorse ore alcuni residenti hanno segnalato individui sospetti in località Fuonti.