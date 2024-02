Buonabitacolo: rinnovato il consiglio direttivo del Forum dei Giovani, ecco i nuovi membri

Il Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani di Buonabitacolo è stato rinnovato. I giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni iscritti al Forum hanno partecipato alle elezioni presso la Biblioteca Comunale “M. Parascandolo”, sede del Forum. Al termine delle votazioni, alla presenza del Sindaco Giancarlo Guercio e del consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Giuseppe Pinto, sono stati eletti Ivan Casalnuovo, Martina Casalnuovo, Eliano Labella, Emiddio Federico Lapenta, Andrea Orlando, Antonio Rinaldi, Francesco Vassallo. La presidenza del Forum è stata conferita a Eliano Labella, già consigliere nel precedente mandato. Buonabitacolo può vantare un Forum attivo dal 2017 e questo è il terzo mandato.

Le dichiarazioni

“Troppo spesso le istituzioni dimenticano i giovani, le loro istanze, le necessità, i sogni e i desideri,” ha sottolineato il neo presidente in una nota stampa. “Non vogliamo essere visti come meri strumenti da manovrare, ma vogliamo che le nostre aspirazioni siano ascoltate. I giovani, sempre più numerosi nel nostro territorio e nel nostro Mezzogiorno, sono costretti a partire perché non trovano una risposta efficace nelle istituzioni.

Gli obiettivi

La nostra sfida è aggregare i giovani per renderli protagonisti a Buonabitacolo e amplificare la voce di chi non è stato ascoltato per troppo tempo. Desidero ringraziare tutti i giovani che hanno partecipato alle elezioni e in particolare coloro che hanno riposto fiducia in me per iniziare questa splendida avventura”.