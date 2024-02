Aeroporto di Salerno: al via la gara per biglietteria e attività commerciali

A poco più di quattro mesi dall’inaugurazione ufficiale, prevista per il 1° luglio 2024, l’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi entra nella fase decisiva con l’avvio della gara pubblica per l’affidamento della biglietteria e delle attività commerciali all’interno dello scalo.

Gara per la biglietteria multi-brand

La GESAC, società di gestione aeroportuale, ha indetto una gara pubblica per la concessione di spazi nella zona land-side dell’aeroporto per l’attività di biglietteria aerea multi-brand. L’obiettivo è quello di garantire ai passeggeri un servizio completo e di qualità, con la possibilità di acquistare biglietti per diverse compagnie aeree in un unico punto.

Manifestazione d’interesse per altre attività commerciali

Oltre alla biglietteria, la GESAC ha anche lanciato una manifestazione d’interesse per altre attività commerciali, come bar, tabacchi, convenience store e vending machines. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta di servizi dell’aeroporto e di rendere l’esperienza dei viaggiatori più piacevole e confortevole.

Un’opportunità per le imprese

Le gare per la biglietteria e le attività commerciali rappresentano un’importante opportunità per le imprese interessate a garantirsi un posto all’interno del nuovo aeroporto. Si tratta di un’occasione non solo per ottenere un vantaggio economico, ma anche per contribuire a plasmare l’esperienza dei viaggiatori che passeranno per lo scalo di Salerno.

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi: una nuova porta d’ingresso per il Sud Italia

L’apertura dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi è un evento di grande importanza per il territorio. Il nuovo scalo rappresenta una nuova porta d’ingresso per il Sud Italia, con il potenziale di attrarre nuovi flussi turistici e di incrementare lo sviluppo economico della regione.