Vallo della Lucania: eletto il nuovo consiglio diocesano di Azione Cattolica

Si è svolta domenica 25 febbraio presso il Seminario Diocesano di Vallo della Lucania la XXIII Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica. All’appuntamento sono intervenuti anche il segretario nazionale del settore Adulti Lorenzo Di Renzo e l’incaricata regionale ACR Angela Maria Madaio, unitamente ai consigli parrocchiali dell’associazione chiamati ad eleggere il nuovo consiglio diocesano per il prossimo triennio.

Gli eletti

Al termine di una giornata ricca di incontri sono risultati eletti per il settore Adulti Vito Rizzo, Pasqualina Fontana, Manuela D’Agosto e Franco Formisano, per il Settore Giovani Maria Chiara Voria, Marina Mautone, Maria Chiara Musto e Francesca Santarpia, per il Settore ACR Antonia Vitale, Franca Di Scola, Antonia Viterale e Marianna Garofalo.

Presto la nomina del Presidente

Il Consiglio ha prontamente indicato al Vescovo la terna da cui dovrà scegliere il nuovo Presidente, con la pressoché scontata riconferma della presidente uscente Angela Russo.