Per la strada del Parco nei prossimi giorni gli amministratori locali si incontreranno per definire la progettazione. A dirlo Antonio Bruno, consigliere comunale di Vallo della Lucania. L’arteria collegherà proprio il centro capofila del Cilento con gli altri comuni delle aree interne. Ma sul tracciato ancora non c’è condivisione.

Per questo i sindaci si incontreranno per definire la soluzione ottimale insieme ai progettisti.