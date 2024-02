Campionati Italiani di Nuoto Pinnato: Elysium Agropoli si conferma regina con 10 titoli

Un grande successo, sia sportivo che turistico, per i Campionati Italiani di Nuoto Pinnato che si sono svolti presso l’Elysium di Agropoli. La due giorni ha portato in città tantissime persone, atleti ed accompagnatori provenienti da varie regioni italiane, che hanno riempito gran parte delle strutture turistiche agropolesi.

Agropoli domina la scena sportiva

Sotto il profilo sportivo, Agropoli si conferma sul tetto d’Italia con i nuotatori dell’Elysium che hanno fatto incetta di medaglie: 10 i titoli conquistati, 9 individuali e 1 di staffetta, a cui si aggiungono 8 medaglie d’argento e 6 di bronzo. Da sottolineare anche i piazzamenti tra i primi 8 di diversi atleti.

Soddisfazione per l’Elysium e la famiglia Punzo

Grande la soddisfazione per il direttore dell’area sportiva Antonio Molinara e per la famiglia Punzo. L’Elysium, con le prove del weekend, bissa i successi dello scorso anno nella categoria, confermandosi una delle eccellenze del nuoto pinnato italiano.

Un evento di grande valore per la città

I Campionati Italiani di Nuoto Pinnato hanno rappresentato un evento di grande valore per la città di Agropoli, non solo in termini sportivi, ma anche turistici. La manifestazione ha infatti portato in città un notevole flusso di persone, con ricadute positive per l’economia locale.

Un futuro radioso per il nuoto pinnato ad Agropoli

Il successo di questa edizione dei Campionati Italiani di Nuoto Pinnato è un ulteriore stimolo per la città di Agropoli, che punta a diventare un punto di riferimento per questa disciplina a livello nazionale e internazionale. L’Elysium, con i suoi atleti e la sua dirigenza, è pronto a scrivere nuove pagine di storia nel nuoto pinnato italiano.