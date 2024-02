Campagna, Città “cardioprotetta”: 2 defibrillatori donati alla comunità

“Regala un battito” è il progetto del Rotary Club Campagna Valle del Sele. Nonostante la pioggia e le basse temperature, l’emozione e la partecipazione non sono mancate per una cerimonia attesa che ha restituito il senso di impegno e dedizione. Con la donazione alla cittadinanza di due defibrillatori da parte del Rotary Club Campagna Valle del Sele, si chiude il primo step del progetto “Regala un battito” – Campagna Città cardioprotetta.

Lavoro di squadra

La sinergia perfetta tra i volontari del Nucleo Comunale Protezione Civile Città di Campagna, gli istruttori della Deca APS Centro Di Formazione Blsd ed il Rotary Club Campagna Valle del Sele e con la collaborazione dell’Associazione Vivipuglietta, HOTEL Capital, Parafarmacia Rosanna Gallucci ed il Ristorante Pizzeria La Casina ha permesso che un importante progetto solidale potesse trovare accoglimento nella comunità locale.

Campagna Città cardioprotetta

Circa 150 cittadini di Campagna sono stati formati sulle manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiopolmonare e sull’utilizzo del defibrillatore (adulto e pediatrico). «Con questo progetto pilota, che ha visto uno stretto lavoro di rete, possiamo dire che da oggi Campagna ha iniziato il suo percorso di Città Cardioprotetta – dicono i referenti del Nucleo Comunale di Protezione Civile Città di Campagna– Grazie di cuore a tutti quelli che hanno collaborato e a tutti i cittadini che hanno partecipato ai vari corsi di formazione per essersi resi disponibili ad intervenire in caso di necessità per riuscire a salvare una vita umana».