Allarme furti in Cilento: task force dei carabinieri. Arriva una squadra di Intervento Operativo

Dalla giornata odierna, in tutta l’area a sud del Cilento, sarà operativa una Squadra di

Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli,

specializzata nel controllo del territorio e contrasto di forme organizzate di criminalità

predatoria, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa con la

Prefettura della Provincia di Salerno.

Potenziati i controlli

Gli uomini della S.I.O. affiancheranno i Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Operativo e

Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, già impegnati nel contrasto di

gruppi criminali dediti ai furti in abitazione, così da incrementare l’attività di vigilanza

nell’ampia fascia del territorio cilentano, il controllo delle autovetture in transito e di

persone sospette.

L’invito ai cittadini

Al cittadino si chiede esclusivamente di segnalare in tempo reale e soltanto al numero di

emergenza 112 la presenza di eventuali autovetture sospette, ovvero tentativi o furti

subiti, al fine di consentire un rapido intervento dei Carabinieri e soprattutto l’attuazione

di piani operativi a più ampio raggio in grado di intercettare eventuali persone in entrata

nella zona o che cercano di allontanarsi dal territorio.

Gli ultimi colpi

Intanto continuano le segnalazioni di persone sospette sul territorio. L’ultima arriva da Laurito dove un furgone è stato abbandonato in aperta campagna dopo essere rimasto impantanato in uno sterrato. Il mezzo è risultato rubato.