Maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna: divieto di avvicinamento per un uomo nel salernitano

Il 31 gennaio, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa” emessa, su richiesta della Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 47enne residente ad Angri, “per maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi” nei confronti dell’ex compagna.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare è scaturito, ferma restando la presunzione di innocenza, a seguito della denuncia – querela presentata dalla parte offesa per le continue vessazioni da parte dell’indagato.

Altri arresti a Salerno

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini, per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, in quanto i due indagati sottoposti ad ordinario controllo, si sono scagliati contro il personale intervenuto, colpendoli con calci, testate e pugni, ferendo 4 appartenenti alla Compagnia CC di Salerno e 4 agenti della Squadra Mobile Salerno.