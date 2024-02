Casal Velino: ok ad un progetto di rigenerazione urbana

Il comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, è risultato beneficiario di fondi per progetti di rigenerazione urbana. L’Ente ha così approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “rigenerazione urbana e miglioramento dell’accessibilità dell’area di ingesso alla frazione Casal Velino”, per l’importo complessivo di € 1.122.461,76, di cui curo 839.834,90 per lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.385,63.

Fondi per progetti di rigenerazione urbana

Si tratta di contributi assegnati dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli interventi puntano alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.

Casal Velino per l’assegnazione dei fondi ha stretto una convenzione i Comuni di Pollica, Sapri, Celle di Bulgheria, Tortorella e Serramezzana con la quale è stata creata un’aggregazione di Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitati, ai fini delle richieste di contributo a valere sui fondi di rigenerazione urbana designando quale soggetto capofila il Comune di Pollica.