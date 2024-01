Agropoli, funerali di Vincenzo Carnicelli: “Solidarietà e vicinanza verso le famiglie” le parole di Don Bruno | VIDEO

Si sono tenute questa mattina, presso la Chiesa della Madonna delle Grazie di Agropoli, le esequie di Vincenzo Carnicelli, il 63 enne trovato morto insieme alla moglie Annalisa Rizzo in un appartamento di via Donizetti.

Una tragedia che ha colpito due famiglie del posto e ha lasciato increduli tanti cittadini per le modalità in cui è avvenuta. Tanto è ancora da chiarire, infatti, le indagini da parte degli inquirenti non sono ancora concluse. Una chiesa gremita di persone e istituzioni locali per dare l’ultimo saluto a Vincenzo Carnicelli. Domani, invece si terranno i funerali di Annalisa Rizzo.