Tragedia di Agropoli, Mutalipassi: «minuto di silenzio e riflessione in concomitanza dei funerali»

«L’immane tragedia che ha colpito la nostra Città ci ha segnati tutti profondamente, gettandoci nello sconforto. Circostanze come queste lasciano un vuoto dentro e fanno rimanere senza parole. Quello che possiamo fare in queste occasioni è condannare ogni tipo di violenza e impegnarci affinché si possa far comprendere il valore della vita». Così il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi dopo la tragedia di via Donizetti.

L’invito del primo cittadino

Poi l’invito: «In concomitanza dei funerali dei due concittadini deceduti in circostanze tragiche invito tutta la cittadinanza ad osservare un minuto di silenzio ed ai docenti di svolgere dei momenti di riflessione a scuola con i propri alunni sul tema della violenza in ogni sua forma. Le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Esprimo ancora una volta a nome mio, dell’Amministrazione e dei cittadini, vivo cordoglio ai familiari ai quali siamo vicini in questo drammatico momento di dolore».