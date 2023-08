Ad Agropoli si rinnova l’appuntamento con “Bravo è bello”: l’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna del Settembre Culturale

E’ in programma venerdì 1 settembre presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli la XVII edizione di “Bravo è bello”. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna del Settembre Culturale, che quest’anno giunge all’edizione numero 16. Durante la serata verranno premiati i 52 studenti che hanno frequentato gli Istituti superiori di Agropoli ed hanno ottenuto il massimo dei voti alla maturità. Alla cerimonia interverranno il sindaco Roberto Mutalipassi, il consigliere con delega alla Cultura e ideatore dell’iniziativa Franco Crispino, i dirigenti scolastici. L’indomani, sabato 2 settembre, prenderà ufficialmente il via la rassegna letteraria del Settembre Culturale, che proseguirà fino al 5 ottobre, con uno o più incontri per serata. La location in questo caso è sempre l’affascinante e suggestiva Piazza d’Armi del Castello Angioino Aragonese.

Parte il Settembre Culturale

Si parte sabato ore 19 con “MI LIMITAVO AD AMARE TE”, di Rosella Pastorino; domenica 3 settembre ore 19 sarà la volta di “IL TESORO LEGGERO”, di Luca Richeldi . Quindi lunedì 4 settembre ci sarà un doppio appuntamento: alle ore 18.30 “BECO” Leonardo Guzzo e alle ore 20.00 “VILLA MALERBA” di Iside Rinaldi. Si bissa anche il5 settembre: alle 18.30 “STORIE BREVISSIME SOPRAVVALUTABILI” di Simone Pagnotta e alle ore 20.00 “MADRI INTERROTTE” “PADRI INTERROTTI” di Lara Nocito. Il6 settembre ore 19.00 Carmine Pinto presenterà il suo “IL BRIGANTE E IL GENERALE” mentre il 7 settembre ore 19.00 “CHI TROPPO VUOLE” di Mario Unali.

Venerdì 8 settembre il primo grande appuntamento della rassegna, un affezionato amico del Settembre Culturale i cui incontri sono sempre molto interessanti: alle ore 19.00 il magistrato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, accompagnato da Antonio Nicaso, presenterà “FUORI DAI CONFINI”. Sabato 9 settembre ancora due appuntamenti in programma: alle ore 18.30 verrà presentato “OPERAZIONE AVALANCHE” di Giovanni De Simone, per poi passate alle ore 20.00 ad Alessandro Carnevale con “DA INSTAGRAM ALLA LATTUGA”.

«Il mese di settembre parte davvero con il botto per intrattenere al meglio la sempre maggiore platea del Settembre Culturale, una rassegna letteraria divenuta nel tempo riferimento a livello regionale e nazionale. Ogni giorno fino al 5 ottobre ci sarà un motivo in più per vivere la città di Agropoli, all’insegna della Cultura» è il commento all’unisono del sindaco Roberto Mutalipassi e del consigliere Franco Crispino.