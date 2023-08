A Caselle in Pittari un incontro pubblico sulla parità di genere

L’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari è pronta ad ospitare, in collaborazione con l’Asl Salerno – Codice Rosa dell’Ospedale di Sapri e il Piano Sociale S9, un incontro pubblico sulla parità di genere. L’evento si pone l’obiettivo di affrontare una tematica di fondamentale importanza: la violenza sulle donne. L’incontro, ormai giunto alla sua Ottava Edizione, è stato ideato e promosso dal Vice Sindaco Gerardo Gallo, che ricopre anche il ruolo di responsabile del Codice Rosa del Presidio Ospedaliero di Sapri e referente delegato comunale per il Centro Anti Violenza di Caselle in Pittari. Questo appuntamento annuale rappresenta un momento cruciale per focalizzare l’attenzione sull’importanza della parità di genere e sensibilizzare la comunità su un fenomeno sociale di grande rilevanza.

Un impegno costante

La consapevolezza dell’importanza di agire concretamente in questo ambito è evidente, e quest’anno si intendono intensificare ulteriormente le azioni e le attività già in corso. L’obiettivo è contribuire a creare una società più giusta e inclusiva per tutti, lottando contro ogni forma di violenza di genere.

Relatori di rilievo

Il Sindaco Giampiero Nuzzo, insieme all’organizzatore Gallo e alla responsabile del coordinamento dell’evento,Maria Lucia Pisano, accoglieranno i partecipanti e daranno avvio all’incontro. Gli autorevoli relatori che si alterneranno sul palco includono il Direttore Sanitario del P.O. di Sapri, Claudio Mondelli, il Parroco di Caselle in Pittari, don Marco Nardozza, e il dirigente scolastico Corrado Limongi.

Un Supporto Importante

La serata vedrà la presenza e l’intervento di figure chiave nel contesto del Piano di Zona S9, tra cui la coordinatrice Gianfranca Di Luca e la responsabile del Centro Anti Violenza, Carmela Landi. Sarà un’occasione per mettere in luce il lavoro svolto a livello locale per contrastare la violenza di genere.

Esperti e Attiviste per il Cambiamento

Gli interventi saranno arricchiti dalla presenza di Stefania De Martino, esperta in violenza di genere, e della Caterina Villirillo, presidente dell’Associazione “Libere Donne” di Crotone. Entrambe condivideranno il loro punto di vista e la loro esperienza, contribuendo a gettare luce su aspetti importanti legati al tema.

Chiusura con un Messaggio di Impegno

A concludere l’incontro pubblico sarà don Luigi Merola, figura rispettata e impegnata da anni nel sociale. La sua partecipazione sottolinea l’importanza dell’impegno continuo nella creazione di una società più equa e rispettosa, dove la parità di genere sia un principio fondamentale.