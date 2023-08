Incidente a Policastro: ferito un motociclista

Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17:30 a Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina.

Tre i veicoli coinvolti: una Fiat Marea, una Mercedes e una moto.

Per cause ancora da accertare, quest’ultimo mezzo si è scontrato con gli altri due veicoli e il motociclista è finito violentemente a terra.

I presenti hanno prestato i primi soccorsi e allertato il 118. Un’ambulanza ha trasferito il centauro presso l’ospedale dell’Immacolata di Sapri.

La dinamica dell’incidente

Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Sapri. Presenti anche i militari della locale tenenza della Guardia di Finanza. Non è escluso che il sinistro sia stato provocato da una manovra azzardata.

Il motociclista per fortuna non è in gravi condizioni.

In attesa della rimozione dei veicoli è stato necessario deviare il traffico con disagi alla circolazione.