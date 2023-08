Un’esplosione di dolcezza al Bivio di Acquavella, torna la Festa del Dolce

Dal 02 al 04 agosto, al Bivio di Acquavella, Casal Velino, si terrà la “Festa del Dolce” organizzata dall’Associazione “I like Bivio” in collaborazione con l’Oratorio San Giuseppe. La piazza S. Maria ad Nives, si trasformerà in una vera e propria oasi del gusto, dove poter gustare una vasta gamma di prelibatezze dolciarie, preparate con cura e dedizione dagli abitanti del posto.

La storia della festa

Riportata alla luce dall’associazione “I like Bivio”, la festa che era ferma allo stop dal 1991, è ormai giunta alla sua terza edizione e, mai come quest’anno, vanta la collaborazione di molte realtà associative del territorio, come A_mare Casal Velino, il Forum dei Giovani e l’Oratorio San Giuseppe che devolverà l’intero ricavato delle serate per l’organizzazione della festa in onore di Maria Santissima Regina della Chiesa. Festa grande quest’anno infatti, per la comunità del Bivio che festeggia i 25 anni dalla dedicazione della Chiesa, avvenuta il 19 agosto del 1998.

Il programma e il messaggio

Spazio al divertimento e all’aggregazione, con lo spettacolo di musica popolare a cura dei Tarantanobes. Previsto inoltre, nella serata di apertura, a partite dalle ore 20:30, un concorso per bambini, dove verranno decretati “Miss e Mister Junior”. E poi ancora, balli e karaoke.. La festa racchiude un messaggio molto importante di unione e collaborazione tra le varie associazioni del territorio e non solo. Unendo le forze, infatti, si possono condividere risorse, competenze e idee, aumentando la loro efficacia nell’affrontare le sfide locali, oltreché instaurare un senso di coesione e unità nel tessuto sociale del territorio.