A Prignano Cilento “La Banda dei Bidoni”, ecco l’iniziativa musicale dell’I.C.P. di Ogliastro

Un’Orchestra di percussioni utilizzando bidoni in ferro e bacchette ricavate da scope. È l’iniziativa musicale organizzata dall’I.C.P. Visconti di Ogliastro Cilento che in sinergia tra alunni e docenti hanno realizzato uno spettacolo musicale davvero speciale. Sono stati inoltre coinvolti alunni stranieri del centro di accoglienza di Ogliastro Cilento. Ogni docente, compreso il dirigente scolastico Vincenzo Rendina, ha dato un contributo economico per l’acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto.

L’evento virale sul web

Dopo la prima esibizione l’evento è diventato virale in poco tempo sul web. L’orchestra è stata invitata a diverse manifestazioni fuori dal territorio cilentano riuscendo a calendarizzare una serie di appuntamenti estivi. La prossima esibizione si terrà il 4 agosto alle ore 21 a Prignano Cilento ,salita San Giuseppe, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Estate Prignanese.

L’attività sociale “Vacanza del sorriso”

Sarà presentata, inoltre, dall’Associazione Cilento Verde Blu, “ La Vacanza del Sorriso” che è la denominazione di un’attività sociale, solidale e assistenziale, rivolta alle famiglie con bambini e ragazzi oncoematologici di tutt’Italia. L’attività ha lo scopo di organizzare soggiorni vacanza settimanali nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni, comprensivi di attività ricreative e ludiche, da offrire, a titolo gratuito, ad ospedali pediatrici oncoematologici e organizzazioni del settore, al fine di contribuire al livello psicologico e sociale nel percorso di cura dei piccoli pazienti e delle rispettive famiglie.

Gli interventi

All’iniziativa è stata invitata l’assessore regionale Luigia Fortini, il Pres. della provincia di Salerno Franco Alfieri, il sindaco di Prignano Cilento e altre autorità politiche e religiose.