Incidente stradale a Castellabate, 33enne ferito

Nel pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente stradale a Castellabate, coinvolto uno scooter guidato da un 33enne. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Per ragioni non ancora chiarite, il conducente dello scooter ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra. L’incidente ha provocato forti rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni di marcia nella zona dell’hotel Paradiso, tra S. Marco e S. Maria.

Intervento dell’ambulanza GiVi

Immediatamente dopo l’accaduto, è intervenuta l’ambulanza GiVi della sede estiva di San Marco di Castellabate. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e successivamente hanno trasportato il ferito all’ospedale San Luca di Vallo per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Per fortuna le condizioni del malcapitato non sono gravi.