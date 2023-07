Monte San Giacomo una via intitolata al medico eroe Giulio Cascetta deceduto in servizio

Dopo il conferimento di un attestato di benemerenza al merito alla sanità pubblica, la comunità di Monte San Giacomo si appresta ad intitolare anche una strada in onore del dottore Giulio Cascetta deceduto dopo aver contratto una malattia durante il suo lavoro di medico.

La decisione del Comune

Con una delibera di giunta del comune di Monte San Giacomo, guidato dalla sindaca Angela D’Alto è stato deciso di intitolare al dottore Cascetta il tratto di strada in cui insiste la sua casa natale e che va dall’incrocio di Via Michele Iacontino con la via Salvatore Lisa e prosegue sulla via Salvatore Lisa fino all’incrocio tra questa e il Vico Corto e Vico Stortonato.

Ecco chi era

Giulio Cascetta, laureatosi nel 1953 e subito nominato medico condotto di Monte San Giacomo, si prese cura della popolazione del suo paese natale con disponibilità e serietà per oltre decennio, fino al 1967 quando morì per una malattia contratta in servizio. Medico e corrispondente de “Il Mattino” per il Vallo di Diano, le spoglie del dottore riposano nel cimitero di Monte San Giacomo .