Musica oltre l’orario consentito: 4000 euro di multa ad una attività di Sapri

Una multa di circa 4000 euro è stata somministrata dai Carabinieri della Compagnia di Sapri ad una nota attività presente nel centro cittadino a causa della diffusione della musica oltre l’orario consentito. Nel corso di un regolare controllo effettuato nella baia di Sapri, i militari hanno sanzionato l’attività in quanto superava l’orario consentito per la diffusione della musica, che da regolamento comunale è fissato all’1:30.

Le infrazioni al regolamento

L’attività infatti, continuava a trasmettere musica ad alto volume arrecando un notevole disturbo a tutti coloro che abitano nelle vicinanze. Diverse sono le segnalazioni che soprattutto nel periodo estivo arrivano alla centrale dei Carabinieri.

Ecco perché in questo periodo si intensificano i controlli con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e assicurare la coesistenza tra voglia di divertimento soprattutto dei più giovani e l’esigenza di riposo di chi vorrebbe trascorrere qualche ora di relax.

I controlli dei carabinieri

Alta è l’attenzione da parte dei militari che proseguiranno nei prossimi giorni l’attività in tutti i centri costieri e non solo del Golfo di Policastro. Alla seconda infrazione è prevista la chiusura dell’attività per 3 giorni.