Una giornata all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento ad Ottati

“In Arte e Musica”: Una giornata all’insegna dell’arte, della musica e del divertimento e ad accesso gratuito è stata organizzata ad Ottati per domenica, 11 giugno.

L’appuntamento

L’evento, promosso dall’Associazione “In Arte” inizierà in Piazza Umberto I alle ore 16:30 quando gli artisti, Enrico Leone, Lello Ronca, Amleto Livia, Antonio Casanova, Giancarlo Carrozzo e Francesco Russo, metteranno in scena delle vere e proprie performance creative che coinvolgeranno tutti i presenti, anche i più piccoli. Colori volanti, totem di Argella, ghiaccio scolpito e tanto altro si potrà ammirare tra le opere realizzate.

Le finalità

Si tratta di un modo per far scoprire, tramite la fruizione di opere ludiche, a tutti la potenza della creatività insita in ognuno.

L’evento proseguirà alle ore 21:00 presso il Convento dei Domenicani, in cui sorge anche la sede comunale, dove si esibiranno i componenti del duo sax-pianoforte denominato “Mieleamaro”.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno, che ha fortemente voluto l’evento, ha invitato tutti a partecipare.