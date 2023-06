Agropoli, Antiquarium: Mondelli (Lega) “Ora la verità”

Il silenzio dell’amministrazione comunale di Agropoli sta portando l’antiquarium della città alla ribalta nazionale.

L’Antiquarium è arrivato alla ribalta nazionale

Questa non è una buona notizia, ma evidenzia la situazione critica intorno al museo. Nonostante l’interrogazione parlamentare a firma di Pino Bicchielli, che dovrebbe sollevare il problema, la politica locale non sta facendo nulla al riguardo.

Le parole di Mondelli

Le parole di Costabile Mondelli, coordinatore cittadino della Lega, si uniscono al coro di preoccupazione per questa triste vicenda. Secondo Mondelli, è vergognoso che Agropoli, Paestum e il Cilento, che possiedono un patrimonio storico di grande importanza, non siano adeguatamente protetti e tutelati dall’amministrazione comunale. L’assenza di telecamere nel museo, come dichiarato dal sindaco, solleva ulteriori domande: perché mancano? Esiste un sistema d’allarme? E se sì, perché non ha funzionato?

Mondelli sottolinea l’urgenza di fare chiarezza su questa situazione sconcertante, che non avrebbe mai dovuto accadere. Coloro che sono responsabili di questa mancanza devono essere chiamati a risponderne. L’inefficienza mostrata è pura incompetenza e ora è giunto il momento di far emergere la verità. Agropoli è attualmente in uno stato di abbandono, con emergenze di sicurezza, sanità (con la soppressione dell’ambulanza rianimativa), alghe e traffico. Come intende affrontare l’amministrazione comunale la prossima stagione estiva, che è ormai alle porte? Secondo Mondelli, Agropoli non merita tutto ciò e l’amministrazione deve prendere provvedimenti immediati per risolvere queste emergenze.