“Cilento e Genius tra mito-archeologia e identità evolutive”, a Roccadaspide per discutere di luoghi e persone del Cilento

L’incontro “Cilento e Genius loci tra mito-archeologia e identità evolutive” ha attirato grande interesse quando si è tenuto sabato 10 giugno presso l’aula consiliare di Roccadaspide.

L’incontro

L’evento, al quale il comune di Roccadaspide ha aperto volentieri le sue porte, è stato organizzato in collaborazione con il Programma Communitas, l’Associazione Storico Culturale “Progetto Centola” e il gruppo “Mingardo/Lambro/Cultura“.

All’incontro hanno partecipato diverse personalità, tra cui il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, il presidente dell’Associazione “Progetto Centola” Gruppo “Mingardo/Lambro/Cultura” Ezio Martuscelli, lo studioso di cultura e tradizioni cilentane Antonio Di Rienzo, lo scrittore e giornalista Cosmo Guazzo, lo studioso di mito e archeologia e antropologo Luigi Leuzzi, il sociologo Pasquale Martucci e l’esperto di cooperazione territoriale e internazionale Angelo Perriello.

Le finalità

L’obiettivo della serata era approfondire la conoscenza dell’identità dei luoghi e delle persone del Cilento. Per arricchire l’evento, sono stati coinvolti anche due artisti: la pittrice Nera D’Auto e il maestro Matteo Catalano, che ha accompagnato gli interventi dei relatori con la sua musica partenopea, eseguita con chitarra e voce.

Durante la serata è stata esposta anche un’opera di Domenico Campitiello, scultore e liutaio di Stio Cilento, che ha realizzato una spada incastonata in un ceppo di gelso, che ricorda una roccia e richiama le vicende di Re Artù.

Durante l’incontro, il sindaco Iuliano ha ringraziato tutti i presenti per il loro impegno nella divulgazione della cultura locale, sottolineando come le loro opere e il loro lavoro rappresentino un patrimonio per l’intera comunità.

Il sociologo Pasquale Martucci ha pubblicato un libro intitolato “Del Cilento e del suo Genius loci. Epistemologia di un territorio tra tradizione e cambiamento”, che affronta temi importanti e ha costituito il filo conduttore dell’evento. Il video integrale dell’incontro è stato reso disponibile sulle pagine social istituzionali del comune di Roccadaspide, in modo da consentire a tutti di seguirlo“.