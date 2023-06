In casa gli trovano la droga nel frigorifero: arrestato 32enne salernitano

Lo scorso fine settimana il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ha eseguito l’arresto di un uomo classe 1991, residente a Scafati. L’arrestato era già censurato per reati in materia di stupefacenti.

Perquisizione e scoperta di sostanze stupefacenti

Durante la perquisizione presso l’abitazione, le autorità hanno rinvenuto una busta di cellophane nascosta all’interno di un frigorifero non utilizzato per gli alimenti. All’interno della busta sono state trovate circa 180 grammi di sostanza erbacea di colore verde, identificata come marijuana. Inoltre, è stato trovato un panetto di sostanza solida di colore marrone, rivelatosi essere Hashísh, con un peso lordo di quasi 100 grammi. Un bilancino di precisione intriso di sostanza bianca, identificata come cocaina, è stato trovato anche durante la perquisizione.

Scoperta di arma da fuoco e sequestro probatorio

Durante la perquisizione, le autorità hanno trovato una cassaforte a muro contenente una pistola calibro 357 magnum e otto cartucce dello stesso calibro. L’arma è risultata essere di provenienza furtiva. Tutti gli oggetti e le sostanze illegali rinvenute sono stati sottoposti a sequestro probatorio.

Procedimenti legali e custodia cautelare

Il Pubblico Ministero della Procura di Nocera Inferiore è stato informato dell’arresto e ha ordinato il trattenimento dell’arrestato nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S. in attesa della fissazione dell’udienza di convalida e del rito per direttissima.