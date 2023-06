Eboli: ok a manutenzione e sfalcio dell’erba nelle zone periferiche

In concomitanza con la bonifica delle microdiscariche in località Campolongo, si stanno svolgendo anche i lavori di manutenzione ordinaria e di sfalcio dell’erba nelle zone periferiche di Eboli. “Un’altra piccola ma importante opera di cura del nostro territorio – dichiara il consigliere Vito Maratea, del gruppo Uniti per il Territorio – Un occhio particolare agli edifici scolastici di Cioffi e Santa Cecilia, in modo da consentire alla popolazione scolastica la fruibilità degli spazi esterni fino alla conclusione l’anno scolastico. Ma gli interventi di manutenzione stanno, pian piano, riguardano tutto il territorio delle zone periferiche”.

Uniti per il territorio: «territorio più pulito e accogliente»

“Come gruppo consiliare, Uniti per il Territorio, manteniamo sempre alta l’attenzione sull’intero territorio Ebolitano, ma in modo particolare nelle periferie che per decenni sono state dimenticate. Un grazie va al dirigente del settore Manutenzione Francesco Mandia per la celerità e per il il coordinamento di tutte le operazioni e all’Assessore Antonio Corsetto sempre pronto a recepire le nostre segnalazioni. Siamo convinti che un territorio più pulito è un territorio più accogliente”, fanno sapere dal gruppo consiliare.

Le critiche della minoranza

Dall’opposizione l’appunto indirizzato a Maratea non tarda ad arrivare.

“Il consigliere Maratea mente sapendo di mentire quando si appunta al petto medaglie che non gli appartengono. Lui era sicuramente distratto da altro, ma basterebbe chiedere ai dirigenti comunali che sono sempre operativi sul nostro territorio come e quando e quante volte negli passati si sono compiute operazioni simili sia in centro che nelle zone periferiche – dichiara un esponente di opposizione – Bonifica ambientale e sfalcio dell’erba ai bordi dei marciapiedi e nei pressi degli istituti scolastici, operazioni che a memoria di chi vive e ha vissuto il territorio anche in passato si sono sempre eseguite”.