Operazione “Salted Cod”: Sequestri preventivi per evasione fiscale e riciclaggio, beni e disponibilità finanziarie per quasi 5 milioni di euro sottoposti a confisca

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione a 3 decreti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente.

I decreti di sequestro sono stati emessi dai Giudici per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di 3 società operanti in Campania in diversi settori economici, dei rispettivi titolari/rappresentanti legali e di 3 soggetti di nazionalità italiana legati da vincoli di parentela.

Le attività d’indagine sono state coordinate dalla Procura e svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, consentendo di raccogliere utili elementi in capo alle società coinvolte.

L’evasione fiscale

L’accusa ipotizza che le società abbiano evaso un ammontare complessivo di imposte dirette (IRES e IRPEF) pari a euro 3.220.830,35 e di IVA pari a euro 942.467,46 nel periodo dal 2016 al 2020.

Come conseguenza delle indagini, sono stati emessi 3 decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca diretta delle società coinvolte nella frode e al sequestro per equivalente dei beni degli indagati.

I decreti di sequestro sono stati emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari per un ammontare complessivo di euro 4.994.087,36.

I sequestri

Durante le operazioni, sono stati sottoposti a sequestro preventivo autovetture, motoveicoli, veicoli industriali, disponibilità finanziarie e quote societarie.

Queste misure restrittive si inseriscono in un’ampia e mirata azione di contrasto all’evasione fiscale condotta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore con l’ausilio della Guardia di Finanza.