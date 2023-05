Disposto sequestro preventivo dei lavori del nuovo Palazzetto dello Sport di Mercato San Severino

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno e di Mercato San Severino hanno eseguito un sequestro preventivo su richiesta della Procura della Repubblica locale. Il sequestro riguarda i lavori di edificazione del nuovo Palazzetto dello Sport del Comune di Mercato San Severino.

Informazioni di garanzia notificate a quattro indagati

Sono state notificate informazioni di garanzia a quattro indagati, tra cui ex dipendenti del locale Ufficio Tecnico, il legale rappresentante dell’esecuzione delle opere e il tecnico progettista. Le accuse, a vario titolo, sono di concorso tra loro nei reati di abuso d’ufficio e violazioni della normativa edilizia.

Lavori in corso per il Palazzetto dello Sport e altre strutture

I lavori in corso per il nuovo Palazzetto dello Sport prevedono anche la realizzazione di parcheggi e un immobile destinato ad abitazioni private. Tuttavia, l’impianto accusatorio sostiene che l’assegnazione dell’appalto e l’esecuzione dei lavori sono avvenuti in violazione del piano urbanistico e della normativa edilizia.

Fase attuale delle indagini preliminari e responsabilità penale

Il provvedimento adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno trovare riscontro nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati potrà essere accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.