Campi scuola della Protezione Civile nel salernitano: stanziati 180mila euro

La Regione Campania ha stanziato 180mila euro per finanziare 51 Campi scuola della Protezione Civile, un progetto mirato ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni. L’obiettivo è offrire loro la possibilità di partecipare a una settimana di attività ludico-ricreative incentrate sull’apprendimento delle best practices di protezione civile.

L’iniziativa

L’iniziativa, chiamata “Anch’io sono la protezione civile”, è promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e utilizza il gioco come metodo didattico per dialogare con i ragazzi, favorendo il confronto, lo scambio e la crescita tra di loro.

I campi scuola mettono al centro il divertimento e la formazione, offrendo attività ludiche ma anche un fitto programma didattico incentrato sulla conoscenza del Sistema di Protezione Civile, dei rischi naturali che i territori affrontano, compresi gli effetti dei cambiamenti climatici, e dei piani comunali di protezione civile.

Le finalità del progetto

Tra gli obiettivi del progetto vi è l’incentivazione della tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, la sensibilizzazione dei giovani sulle misure di autoprotezione, nonché la promozione della sensibilità e della consapevolezza riguardo al valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe riguardo all’ambiente e al territorio. Si mira inoltre a favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili per garantire la sicurezza non solo dell’ambiente, ma soprattutto dei cittadini.

Le attività

I 51 campi scuola, finanziati dalla Regione Campania e coordinati dalla Protezione Civile regionale, saranno distribuiti nelle cinque province campane. Questi campi si aggiungono ai 10 già finanziati dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per il territorio regionale. Le attività dei campi scuola si svolgeranno tra luglio e agosto e saranno organizzate dalle Associazioni di volontariato che aderiscono all’iniziativa e operano sul territorio regionale.

Le modalità per l’adesione dei ragazzi ai campi scuola saranno stabilite da ciascuna organizzazione di volontariato aderente non appena completato l’iter. Le informazioni specifiche sulle organizzazioni coinvolte sono riportate in allegato, comune per comune.

Le associazioni beneficiarie delle risorse

Tra le associazioni beneficiarie dei fondi la Protezione Civile di Laurino, quella di Campagna, Olevano sul Tusciano, SanPietro al Tanagro, Camerota, Salerno, Polla, Sassano e Camerota.